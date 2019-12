Rai Uno contro Canale 5. Si infiamma la consueta sfida a distanza in musica per Capodanno tra i due palchi uno a Potenza e l'altro a Bari. Il cast di entrambi gli eventi strizzano l'occhio anche ai giovani, che generalmente non stanno davanti alla televisione

Un cast “classico”, ma anche che strizza l’occhio ai più giovani, che notoriamente il 31 dicembre non stanno davanti alla televisione. Si rinnova la sfida a distanza tra “L’anno che verrà” di Rai Uno che quest’anno ha scelto di nuovo la città di Potenza, in Basilicata, e il “Capodanno in musica” di Canale 5 che si svolgerà, come lo scorso anno, a Bari. Per la quinta volta consecutiva sarà la Basilicata (la Regione che ha appena salutato la fine dell’anno di Matera Capitale europea della Cultura 2019) a ospitare la trasmissione della notte di San Silvestro condotta da Amadeus. Sul palco di piazza Mario Pagano saliranno gli Stadio, Cristiano Malgioglio, Albano e Romina Power, Marco Masini, Alberto Urso, Orietta Berti, Rocco Hunt, The Kolors, Gigi D’Alessio, Arisa, Riccardo Fogli, Elettra Lamborghini, Antonella Ruggiero, Benji e Fede, Fausto Leali, Ivan Cattaneo, Paolo Vallesi e gli 8 finalisti di Sanremo Giovani (Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Gabriella Martinelli con Lula, Matteo Faustini e Tecla Insolia).

Confermati invece in piazza Libertà a Bari presentati da Federica Panicucci: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore di Coca-Cola Future Legend. Tutti protagonisti del “Capodanno in Musica” di Canale 5, condotto da Federica Panicucci su Canale 5 e in contemporanea su Radio Mediaset. Sul palco saliranno anche i protagonisti della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, che si esibiranno tra canto e ballo. Rimane ancora top secret il nome di un Big della musica che parteciperà e che sarà svelato solo poche ore prima della messa in onda. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.