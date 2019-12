L'attore celebre in Messico e nel Sud America è scomparso dopo mesi di agonia in ospedale, i medici hanno lottato contro il tempo ma quando il batterio ha raggiunto il cervello c'è stato poco da fare

Il mondo del cinema e della tv è in lutto. È morto, a soli 41 anni, l’attore messicano Sebastián Ferrat, vero nome Roberto González López. La star di molte soap opera di Television Atzeca e Telemundo ha contratto una terribile e mortale infezione batterica, dopo aver mangiato carne di maiale conservata male e in stato di decomposizione. L’infezione è emersa già lo scorso ottobre, poi i controlli, gli esami e le cure, ma piano piano il male ha compromesso gli organi, arrivando fino al cervello e i medici, dopo due mesi di ricovero, hanno potuto fare ben poco per salvarlo.

La famiglia e gli amici più stretti hanno cercato di tenere le condizioni di salute al riparo da fughe di notizie e dal clamore mediatico, fino al decesso di ieri. I funerali si terranno domani 31 dicembre nella sua città natale, Mexicali. Il cordoglio dei colleghi e dei molti fan si è riversato sui social.

Sebastián Ferrat ha iniziato la sua carriera nel 2001 con la serie “Lo que callamos las mujere” e successivamente ha partecipato a varie produzioni come “La Bella Y Las Bestias”, “El Vato‘, “Las Buchonas”, “Montecristo”, “El Señor de los Cielos”, oltre a “Reina de Corazones” fino a “Ruta 35”. Il suo ultimo impregno risale proprio a quest’anno per la serie tv di Netflix “Yankee”, dove ha prestato il volto al personaggio di Cara Sucia.