Erano circa le 4 del mattino del 29 dicembre quando sono scesi da un’auto Uber in Corso Como a Milano e sono stati circondati da una gang di 30 nordafricani: questo il racconto di Massimo Nocerino, fashion designer che da 20 anni vive a Los Angeles. Quello che ha vissuto nella via della movida milanese, dice, “a Los Angeles non solo non è mai successo, ma sarebbe anche impensabile“. L’uomo si trovava con una sua amica: “Lei è riuscita a divincolarsi, mentre io sono stato accerchiato da 7/8 giovani di età compresa tra i 20 e i 28 anni. Non mi hanno minacciato, né picchiato. Usano un’altra tecnica: ti si stringono intorno, in modo che tu non abbia via di fuga, ti vengono addosso, ti parlano, ti distraggono, ti toccano, ti prendono le mani e infilano le loro nelle tasche del tuo giubbotto per derubarti”. A quel punto, racconta Max, lui ha mantenuto la calma: “Appena si sono dileguati, mi sono accorto che mi mancava il telefonino: per riaverlo, ho offerto del denaro agli altri del gruppo, amici di quelli che mi avevano appena derubato. Hanno provato a portarmi in una via buia e nascosta dietro corso Como per contrattare: sono scappato, perché intuivo che mi avrebbero fregato il portafogli e tutto il resto”. Nocerino si trova in Italia per le vacanze: è molto noto a Los Angeles per la sua attività di designer dei vip, tra i quali Mickey Rourke e Julian Lennon. La sorella, portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, lo ha accompagnato dai carabinieri. E lui non vede l’ora, dice, di tornare a Los Angelese: “Non mi sono mai trovato in pericolo”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore