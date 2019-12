“Dopo il trauma, il paziente ha notato che la ferita ha cominciato subito a scurirsi e a causare dolore. Durante l’esame, è stata notata un ferita di circa 3 cm”. Queste le parole riportate dal Visual Journal of Emergency Medicine su un caso raro ma possibile: il giornale medico scientifico si è occupato del caso nel numero di gennaio 2020. È accaduto a un uomo di 43 anni: la moglie, durante un rapporto sessuale, ha dato un morso al pene dell’uomo. Una pressione leggera, quasi impercettibile sul momento ma che ha avuto conseguenze impensabili. Secondo la rivista scientifica, i medici hanno subito formulato una diagnosi: pene in putrefazione. L’uomo non presentava altri sintomi perché l’infezione batterica era limitata all’organo sessuale. L’intervento è stato tempestivo e la somministrazione di antibiotici prima per via venosa e poi per via orale ha salvato l’organo dell’uomo che si è tuttavia ritrovato con una deformazione del glande. “Come accaduto in questo caso – continua il Medical Journal – i pazienti che vengono morsi sul pene tendono a trascurare l’accaduto. La raccomandazione è di rivolgersi subito a un medico in caso di una piccola ferita che può degenerare in infezione e se non trattata, richiedere un trattamento chirurgico”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore