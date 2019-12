Robbie Williams, popstar amata in tutto il mondo, ha certamente vissuto quella che si può definire una vita da rockstar, fatta di eccessi, alti e bassi, svariate peripezie. Questo almeno fino al 2006, quando ha conosciuto sua moglie, Ayda Field, che ha sposato nel 2010 e dalla quale ha avuto tre figli. Ma qualche aneddoto della sua vista rocambolesca spunta fuori ancora oggi ed è proprio lui a raccontarlo: “La notte in cui l’ho conosciuta, avevo dormito con il mio spacciatore. Poi lui era partito e mi aveva lasciato un sacco di droga”, ha detto il cantante a You. E Ayda? Non si accorse di nulla: “Non ne avevo idea, ero talmente “quadrata” da non aver notato il suo problema con l’abuso di sostanze – ha spiegato – Mi sembrava una popstar triste, rinchiusa nella sua torre“. A dare a Robbie il consiglio definitivo che lo ha portato tra le braccia di Ayda dopo un inizio della storia altalenante sono state Cameron Diaz e Drew Barrymore: “Ho iniziato a raccontare loro di questa persona con cui avevo appena concluso una relazione, gli stavo elencando tutte le sue cose belle quando Cameron all’improvviso mi disse “Non credo che sia finita”. In quel momento l’universo mi ha parlato. Sono partito e sono andato dritto a casa di Ayda e da quel momento ho preso un impegno con lei”.

