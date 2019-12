"Dati i svariati commenti sulla rendicontazione, fornisco con piacere le necessarie delucidazioni: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio, va "chiuso" il mese precedente per poter passare a quello successivo", ha risposto la deputata a chi le ha chiesto delucidazione sulla rendicontazione M5S

Yana Ehm, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, ha postato una foto sul suo profilo Facebook che ha suscitato moltissime polemiche. Lo scatto la ritrae su una altalena, e dietro di lei il mare azzurro della Maldive. “Non nego che da quando sono arrivata, quest’isola locale mi ha da subito affascinata per la sua fauna, la gentilezza delle persone ed i colori del mare. Nei prossimi giorni vi racconterò un po’ i suoi pregi (e difetti). Anche se sono all’estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo”, ha scritto Ehm a commento della foto. Apriti cielo. In molti si sono infuriati, sostenendo che visti i tanti problemi della gente comune sarebbe meglio evitare questo genere di lussi, “soprattutto una rappresentante del M5S“.

“Basito – scrive qualcuno – Non sicuramente indice di sobrietà quale sarebbe stata auspicabile da chi, ci rappresenta in questo delicato momento di austerità economica, potevi evitare il post. Chi può fa benissimo ad andare in vacanza. Ma tu non sei una privata cittadina hai delle responsabilità Buone vacanze”. E ancora: “Spero che rimarrai alle Maldive dopo essere rimasta così affascinata… farai solo un grande favore a tutta la comunità“, scrive un altro utente. E qualcuno chiede alla deputata delucidazioni in merito alla rendicontazione M5S. Lei risponde così: “Dati i svariati commenti sulla rendicontazione, fornisco con piacere le necessarie delucidazioni: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio, va “chiuso” il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato ed interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste. Spero che possa essere sbloccato al più presto, ho già preso prossimo appuntamento. Per ogni altra delucidazione sono disponibile via messaggio o mail (alcuni hanno addirittura il mio numero di cellulare…????). Un caro saluto a tutti, Yana”.