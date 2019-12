Un piccolo velivolo si è schiantato vicino al Lafayette Regional Airport, a circa 200 chilometri da New Orleans. Cinque le vittime, tra le quali la nota giornalista sportiva della Louisiana, Carley McCord. Il velivolo era da poco decollato quando è precipitato a pochi chilometri dall’aeroporto. E’ stato il marito di Carley a confermare alla Associated Press che la moglie, 30 anni, è tra le vittime dell’incidente: “Non mi sembra vero”, ha commentato. La giornalista ha collaborato con la ESPN3, oltre che con i New York Pelicans e i New Orleans Saints. L’aereo che si è schiantato era diretto ai playoff tra LSU, squadra di cui il suocero della dona era allenatore e Oklaoma.

