Massimo Boldi è stato ospite di Marco Liorni a Italia Sì, il programma Rai del sabato pomeriggio. E ha portato con sé la sua fidanzata, Irene Fornaciari, di 34 anni più giovani (74 anni lui, 40 anni lei). La storia tra i due va avanti da un po’ e la differenza di età non sembra rappresentare una preoccupazione. Irene è il primo vero legame di Boldi dopo che nel 2004 la moglie, Maria Teresa Sele, è morta a causa di una malattia. “La leggerezza è qualcosa di fondamentale. Magari, quando stiamo parlando di una cosa seria, lui inizia a cantare o a recitare qualche celebre battuta dei suoi film”, ha raccontato Irene, sottolineando come questa caratteristica di Massimo sia una delle cose che ama di più. E il comico ha rilanciato affermando che con Irene è come rinato. I due si sono conosciuti in treno a novembre 2018 e non escludono l’ipotesi si sposarsi. Anche perché Irene, che gestisce un negozio di abbigliamento e accessori a Lucca, ha un ottimo rapporto con le figlie di Massimo: “Sono delle donne meravigliose. Spesso usciamo tutti insieme senza alcun problema’.

