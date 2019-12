Emilia Clarke non ha simpatia per i selfie e ha deciso di non concederne ai fan. La motivazione dietro questa scelta riguarda un episodio che le è capitato mentre si trovava in aeroporto e che lei stessa ha raccontato durante un’intervista a Table Manners. “Stavo camminando in un aeroporto e improvvisamente ho iniziato ad avere quello che credo fosse proprio un attacco di panico dovuto al fatto che ero esausta. Ero da sola, al telefono con mia mamma che dicevo: ‘Mi sento come se non riuscissi a respirare, non so cosa stia succedendo'”, ha spiegato l’attrice di Game of Thrones. A quel punto Emilia ha cominciato a piangere: “Stavo piangendo e piangendo e arriva un ragazzo che dice: ‘Possiamo fare un selfie?‘. E io: ‘Non riesco a respirare, mi dispiace. Sto passando un brutto minuto'”. Dopo questa esperienza, Emilia preferisce fare autografi e avere uno scambio di battute, seppur breve, con la persona invece di “un selfie e via” che, dice, “non è una cosa carina per i fan e nemmeno per me”.