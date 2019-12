Stava girando un reality che gli è quasi costato la vita. Zac Efron è il protagonista di “Killing Zac Efron“, un game show nel quale l’attore deve dimostrare di avere capacità di sopravvivenza mentre si trova in un luogo sperduto della Papua Nuova Guinea. Ma qualcosa è andato storto ed Efron è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Brisbane in Australia. Il 32enne, stando al Daily Mail, ha riportato una “forma di tifo o simile infezione batterica”. Dopo aver superato la fase critica, è stato ricoverato all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill. Lì è stato tenuto sotto osservazione diversi giorni in condizioni stabili prima di essere autorizzato a tornare negli Stati Uniti. “Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate”, aveva detto la star di “High School Musical” prima di partecipare al reality.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore