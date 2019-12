L’onorificenza sì, l’indirizzo no. Questo avranno pensato i politici, gli alti funzionari di polizia e le star, tra cui Sir Elton John, che si sono visti pubblicare dal governo britannico, ovviamente per errore, l’indirizzo di casa. L’idea era quella di fornire una lista di personalità che verranno insignite di una onorificenza ma “c’è scappato” pure l’indirizzo. Il documento era stato caricato sul sito del governo, gov.uk, ha spiegato un portavoce, parlando di “errore” e assicurando che è stato rimosso “il prima possibile”. A quanto pare, dopo un’ora dalla pubblicazione. “Ci scusiamo con tutte le persone colpite, le stiamo contattando direttamente e stiamo esaminando quanto successo”, ha reso noto l’ufficio del governo alla Bbc. Nella lista dei 1.097 destinatari delle onorificenze ci sono anche il giocatore di cricket Ben Stokes, l’ex leader del Partito conservatore Iain Duncan Smith, la cuoca televisiva Nadiya Hussain e l’ex capo dell’Ofcom (l’authority per le comunicazioni) Sharon White. Nell’elenco erano inclusi gli indirizzi completi, con tanto di codici postali, nel caso di alcuni funzionari di polizia potenzialmente sensibili. In un altro elenco di destinatari di onorificenze, che non è stato pubblicato, compaiono i nomi di altri poliziotti, personale sanitario, militari e vigili del fuoco.

