“NO LOZIONI MAGICHE, NO POLVERI STRANE, NO AUTOTRAPIANTO, NO PARRUCCHINI“. Uno spot sulla ricrescita dei capelli perduti in onda su una qualche emittente regionale? No. Si tratta di Francesco Facchinetti che su Twitter ha voluto raccontare il segreto di quella che lui stesso ha definito la sua “chioma da Re Leone”: “Ho una patch cutanea. Ho fatto un trapianto di capelli non chirurgico”. Che cos’è? Ebbene, prima di spiegare ai tanti afflitti dal suo stesso “problema” di che si tratta, Facchinetti ripercorre la storia dei suoi capelli: la prima soluzione provata, racconta, è stata l’autotrapianto. Ma non ha funzionato. Seconda soluzione: una strana polverina (apparentemente verde). Inutile dire che non ha funzionato neanche quella. Altre soluzioni provate da Francesco, le lozioni. Che lui stesso definisce “inutili”. “Ma un giorno – racconta Facchinetti – ho incontrato Fabrizio (il medico di cui fornisce il numero telefonico nel suo post su Twitter, ndr) che dopo 20 anni di studi ha inventato i patch cutanei”. Il vantaggio? “Fanno traspirare la pelle”. Facchinetti sembra molto felice e conclude: “Eccomi qui, con i miei nuovi capelli: belli, folti, sembro il Re Leone”.

