Nonostante abbia scelto la più intima dimensione teatrale, sembra proprio che il “Madame X Tour” di Madonna non dia proprio tregua all’artista. Tra novembre e dicembre aveva cancellato tre date a Boston per “ragioni mediche”, ora stata appena cancellata l’ultima data al Fillmore Miami Beach di Miami e ci pena la stessa Madonna ha spiegare che la decisione è stata presa a causa di “dolori indescrivibili”.

“Mentre salivo le scale per cantare ‘Batuka’, sabato sera a Miami, – scrive l’artista – ero in lacrime per il dolore delle mie ferite, che è stato indescrivibile negli ultimi giorni. Ogni canzone che cantavo, ho fatto una preghiera per arrivare fino in fondo allo spettacolo. Le mie preghiere sono state esaudite e ho portato a termine lo show. Mi considero una guerriera. Non mi arrendo mai. Tuttavia, questa volta devo ascoltare il mio corpo e accettare che il mio dolore sia un avvertimento. Voglio dire quanto io sia profondamente dispiaciuta per tutti i miei fan. Per aver dovuto cancellare il mio ultimo spettacolo”.

Poi madonna spiega cosa è successo: “Ho trascorso gli ultimi due giorni con i medici tra scansioni, ultrasuoni, raggi X, tra le lacrime di dolore. Il responso è stato molto chiaro: se devo e voglio continuare il mio tour, devo riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo. Non ho mai lasciato che un infortunio mi impedisse di esibirmi, ma questa volta devo accettare che non c’è vergogna nell’essere umani e nel dover premere il pulsante di pausa. Ringrazio tutti voi per la vostra comprensione, amore e supporto. Madame X è una combattente! Buone feste a tutti”.

Se sul versante professionale sono – letteralmente – dolori, su quello privato sembra che l’artista sia vivendo una seconda giovinezza. Infatti Madonna sarebbe fidanzato con il ballerino 26enne Ahlamalik Williams. Gli stessi genitori del ragazzo hanno rotto il velo di riservatezza tra i due innamorati e hanno confermato la relazione in una intervista al tabloid Mirror: “”Ci ha detto che è così innamorata di lui, che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura…”.