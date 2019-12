Lutto per i fan della popolarissima serie tv cult “Friends”. È morta a 72 anni, a causa di un infarto improvviso, l’autrice e compositrice Allee Willis, nota per essere la co-autrice della sigla del telefilm “I’ll Be There for You”, cantata dai The Rembrandts. L’annuncio è stato dalla sua compagna, Prudence Fenton, con un post su Instagram. La canzone è stata scritta anche dai produttori televisivi David Crane e Marta Kauffman, e dai componenti dei The Rembrandts Michael Skloff, Phil Sōlem e Danny Wilde. Il brano è stato inizialmente proposto al gruppo They Might Be Giants e ai R.E.M., poi fu cantata dai The Rembrandts.

La compositrice era sì nota per “I’ll Be There for You”, ma al suo attivo aveva due Grammy (gli Oscar della musica): uno per “The Color Purple” (“Il colore viola”), vincitore come Miglior album teatrale musicale nel 2016 e l’altro per aver contribuito alla tema portante del film “Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills” nel 1986. Ma Allee Willis ha firmato anche successi internazionali come “September” degli Earth, Wind & Fire, ma anche la canzone “You’re the Best” del film “Karate Kid”, “Neutron Dance” delle Pointer Sisters, “What Have I Done to Deserve This?” dei Pet Shop Boys e Dusty Springfield. Per questi e per tanti altri successi nel 2018 il suo nome è comparso nel museo Songwriters Hall of Fame. “Sono una persona che adora totalmente scrivere musica piena di gioia“, aveva dichiarato in un’intervista nel 2008.