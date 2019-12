Nel suo tradizionale messaggio di Natale la regina Elisabetta II ha rilevato come il percorso del 2019 sia stato “abbastanza accidentato“. È quanto anticipa la stampa britannica riguardo al messaggio pre registrato, in cui vi sono passaggi, interpretati come un riferimento alla Brexit, in cui la Regina esorta a “mettere le differenze alle nostre spalle” e “onorare la libertà e la democrazia”. Nel suo discorso, la Regina ha tenuto a sottolineare quanto anche “piccoli passi fatti con fiducia e speranza possono superare grandi differenze“, come anticipa ancora il Guardian. E poi riconosce che il “cammino, ovviamente, non è sempre facile e quest’anno a volte è apparso abbastanza accidentato”.

Il discorso della Regina – che verrà trasmesso domani – chiude un anno in cui il Regno Unito ha vissuto un durissimo scontro istituzionale sulla Brexit, che ad un certo punto ha anche investito la Regina quando Boris Johnson ha sospeso il Parlamento la scorsa estate. Uno scontro rientrato dopo la vittoria a valanga del premier conservatore e l’insediamento del Nuovo Parlamento che ha già approvato l’accordo che garantisce l’uscita dalla Ue entro il prossimo 31 ottobre. L’anno che si chiude è stato difficile anche per la famiglia reale, segnato, in questi ultimi mesi, dalla decisione del principe Andrea di rinunciare ad ogni ruolo pubblico dopo aver ammesso i suoi legami di amicizia con Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di aver abusato e sfruttato decine di minorenni che si è suicidato in carcere a New York lo scorso agosto.

La Regina, che ha 93 anni, ha registrato il suo messaggio in una sala del castello di Windsor, seduta alla sua scrivania e con alle spalle un maestoso albero di Natale. Non è passato affatto inosservato però, un dettaglio: nell’inquadratura, fanno bella mostra le foto incorniciate di diversi membri della sua famiglia, tra cui il padre Giorgio VI, il principe Carlo e la Duchessa di Cornovaglia Camilla, William e Kate, insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis. Mai in nessuno scatto compaiono però Harry e Meghan e la loro assenza spicca, soprattutto dopo i recenti attriti con il fratello William. Tanto più che, pochi minuti dopo la pubblicazione di questa anteprima del discorso della Sovrana da parte dei media britannici, i duchi del Sussex hanno pubblicato la loro cartolina di auguri con Archie in primo piano.