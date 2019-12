Il principe Filippo è stato dimesso dall’ospedale. Il 98enne duca di Edimbugo, marito della regina Elisabetta, era stato ricoverato il 20 dicembre scorso in via “precauzionale” a causa di “condizioni pre-esistenti“. Dopo quattro notti di degenza e giorni di “osservazione e trattamento” al King Edward VII di Londra, il principe consorte è tornato a casa, giusto in tempo per festeggiare il Natale in famiglia.

Le immagini trasmesse dai media britannici mostrano Filippo mentre fa alcuni passi e viene aiutato a salire su un suv, scortato da decine di poliziotti e militari della sicurezza reale. Il Duca di Edimburgo dovrebbe ora raggiungere la regina a Sandringham, nell’Inghilterra centrale, dove la famiglia reale trascorre tradizionalmente il Natale.