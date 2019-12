L'artista apre il suo cuore e ricorda quell'anno terribile, il 1994, in cui ha perso la figlia Ylenia. Dopo tanti anni e ricerche, Al Bano spiega come sarebbe morta e la grande fatica che ha fatto nel raccontarlo tra le pagine della sua autobiografia

Una ferita aperta e insanabile. Un grande dolore che non lo abbandonerà mai. Al Bano parla poco della morte della figlia Ylenia, avvenuta in circostanza misteriose il primo gennaio 2014 a New Orleans, in America. Se l’ex moglie Romina Power su Instagram pubblica spesso le foto di Ylenia, ricordandola sempre con affetto e con la speranza di rivederla in carne ed ossa, diverso è l’approccio del padre Al Bano, che non ha mai fatto mistero di ritenere per sempre chiusa quella terribile vicenda.

A quanto pare il cantante di Cellino San Marco – come riporta il quotidiano Libero – è sicuro che un ruolo importante sulla scomparsa della figlia lo abbia avuto la droga. Ylenia, sempre, secondo il padre, era sotto l’effetto delle sostanza stupefacenti, quando è stata inghiottita dalle acque del Mississippi. Per la prima volta dopo molti anni, Al Bano lascia intendere si sia trattato di suicidio. La vicenda è narrata nel libro autobiografico dell’artista: “Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo“.

Al Bano ha appena affrontato un altro lutto, quello dell’adorata madre Jolanda, morta a 96 anni. “Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti”, ha dichiarato il cantante al settimanale “Gente”, in una lettera aperta. Anche Romina Power ha ricordato affettuosamente sui social l’ex suocera, la cantante ha sempre dichiarato il suo affetto per Jolanda che l’ha sempre accolta come una figlia, sin dal primo istante.