Forse non tutti lo sanno ma il portiere dell’Atalanta, il 24enne Pierluigi Gollini, ha una grande passione: la moda. La fidanzata Giulia Provvedi, cantante de Le Donatella, aiuta le Iene Stefano Corti ed Alessandro Onnis ad architettare uno scherzo che sicuramente farà perdere le staffe al fidanzato. Ecco che entra in scena uno stylist molto ambiguo che tra battute a doppio senso e un carattere esuberante, analizza gli armadi del portiere per dare qualche consiglio su abbinamenti e scarpe. Ma a Gollini il professionista della moda non piace da subito e lo confessa alla fidanzata.

Dopo un partita, il portiere dell’Atalanta torna a casa, ma ecco l’amara sorpresa. Gli armadi sono completamente svuotati e a Gollini non è rimasto nemmeno un abito e anche le scarpe latitano. Disperato, Gollini riceve poi la chiamata di un amico, un altro complice de “Le Iene”, che dice subito di aver visto una persona sospetta allontanarsi da casa sua e di averlo inseguito. Gollini sulle tracce del ladro scopre che tutta la refurtiva è esposta in un temporary shop gestito proprio dallo stilista, che era andato a casa sua qualche ora prima. Su tutte le furie lo sportivo minaccia il ladro con una mazza, ma l’amico chiama subito le forze dell’ordine. Il Carabiniere sembra dar ragione, stranamente al ladro, e Gollini mentre dà testate al muro viene colto di sorpresa da Corti e Onnis che svelano lo scherzo.

Pierluigi Gollini è nato il 18 marzo 1995 a Bologna, soprannominato dai tifosi “Gollo”, ha militato prima nella Spal, poi nella Fiorentina, al Manchester United, poi al Verona e attualmente è il portiere dell’Atalanta. Forse non tutti lo sanno ma è anche un rapper, tanto che nel 2018 ha inciso il singolo “Rapper con i guanti” con il nome d’arte Gollorius.