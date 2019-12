Oltre 9 milioni di seguaci su Instagram (“sono tanti considerando che non sono un successo mondiale! Sono famosa solo in Italia e un po’ nel mio Paese”), in tv si gode il successo dell’ultima stagione di “Tu Si Que Vales” su Canale 5, mentre è sempre più innamorata di Stefano De Martino, che ha ritrovato sul suo sentiero sentimentale dopo la separazione. Belen Rodriguez, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, traccia il suo bilancio personale e professionale del 2019.

Però alla showgirl resta un po’ l’amaro in bocca, a causa anche dell’immagine che di sé arriva al grande pubblico attraverso i social. “Le immagini che pubblico – confessa – sono un fermo immagine, se io vi invitassi a casa mia scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena”.

Il discorso si sposta anche su “Tu Si Que Vales” e Maria De Filippi che l’ha fortemente voluta, anche quest’anno al timone dello show di Canale 5. “Mi ha insegnato a osservare le persone quando si lavora in televisione. – rivela Belen – Lei è un’osservatrice pazzesca. Sono tanti anni che lavoro con lei, ormai la guardo con la coda nell’occhio e capisco cosa pensa”. Poi in conclusione entra in scena Luciana Littizzetto che legge una speciale lettera natalizia: “Cara Befana, meravigliosa creatura che sei sola al mondo. Siamo io e Belen che ti parliamo. Due gemelle separate alla nascita. Io sono la versione prodotta in Cine. Puoi chiamarci ‘le sorelle coppa C’”.