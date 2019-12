Un giovane fra i giovani. Piero Angela compie 91 anni e festeggia portando il suo SuperQuark, marchio storico della divulgazione scientifica Rai, sul web. Da oggi, 22 dicembre, giorno del suo compleanno, sarà disponibile infatti su RaiPlay la prima serie di ‘SuperQuark+‘, dieci puntate monografiche di 15 minuti ciascuna dedicate ad argomenti di grande interesse comune, dall’amore allo sport passando per il gioco, la memoria, la vita extraterrestre, le diete, la vista, il freddo, l’acqua e il sonno. Un format innovativo, che nasce dalla collaborazione di Rai1 e RaiPlay, dove Angela sarà affiancato da cinque giovani divulgatori in un format innovativo, breve e veloce, adeguato al linguaggio delle piattaforme digitali ma con il rigore e la chiarezza della tradizione televisiva.

“Piero Angela dimostra ancora una volta la sua straordinaria vitalità. La prima puntata di Quark andò in onda nel 1981 rispondendo all’esigenza di sapere di più del mondo della scienza. Oggi la Rai pensa che lui sia la persona giusta per vincere questa nuova sfida”, spiega il presidente di Viale Mazzini, Marcello Foa. “La Rai crede fortemente in RaiPlay e Piero Angela, con la sua saggezza, la sua signorilità e la sua capacità di divulgare cultura ci può certamente aiutare”, conclude.