A telecamere spente dopo la Finale di “Sanremo Giovani”, il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ufficializza la presenza di Tiziano Ferro in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo, ma non sarà una vera e propria co-conduzione. FqMagazine è in grado di anticipare che si tratterà di un impegno artistico-musicale inedito

La notizia era nell’aria da tempo tra mezze smentite e mezze verità. Poi è arrivato l’annuncio. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato, una volta spente le telecamere della Finale di “Sanremo Giovani”, che Tiziano Ferro sarà presente a tutte e cinque le serate della kermesse, che si terrà dal 4 all’8 febbraio 2020. Le trattative proseguono da mesi e solo negli ultimi giorni si è chiuso il cerchio. Prima lo scorso novembre il manager dell’artista, Fabrizio Giannini, aveva dichiarato: “Parliamo di Sanremo e ammetto che ne stiamo discutendo ma Tiziano non sarà a Sanremo nel ruolo di co-conduttore. Lui è un cantante. Stiamo studiando cosa fare: Tiziano vuole esserci e Amadeus lo vuole. Ma non vogliamo esserci con un altro medley. Credo che sia preferibile non esserci che passare inosservati come è capitato a molti altri artisti”. Poi il diretto interessato su Instagram aveva aggiunto: “In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete da Amadeus!”.

E così è stato. L’annuncio è arrivato proprio la notte del 19 dicembre. Cosa farà Tiziano Ferro sul palco? Presto per dirlo. Di certo non replicherà ciò che è stato già fatto durante la sua presenza come super ospite nel 2015, quando ha proposto il medley “Non me lo so spiegare”, “Sere nere”, “Il regalo più grande” e l’inedito “Incanto”, e nel 2017 con un omaggio intenso e toccante a Luigi Tenco con l’immortale “Mi sono innamorato di te”, poi “Potremmo ritornare” dall’album “Il mestiere della vita” e “Il conforto” in duetto con Carmen Consoli.

Dagli elementi raccolti da FqMagazine possiamo anticiparvi che l’impegno di Tiziano Ferro sarà puramente artistico e non sarà da solo sul palco dell’Ariston. Non è escluso che possa interagire con gli altri super ospiti della serata, lanciandosi in duetti inediti e sorprendenti. Quindi come già aveva annunciato il manager Giannini: “Non sarà a Sanremo nel ruolo di co-conduttore. Lui è un cantante”. Tiziano Ferro si gode, al momento, il successo del suo ultimo album “Accetto Miracoli”, mentre il suo terzo singolo “In mezzo a questo inverno” scala velocemente la classifica dei brani più passati in radio della settimana (dati Earone) posizionandosi dalla nona alla seconda posizione, dietro “Orphans” dei Coldplay.