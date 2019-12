Si tratta di un pasto completo pigiato in una lattina da 400 grammi, suddiviso in 9 o 12 strati differenti, contenente pressappoco tutte le possibili portate delle feste natalizie

Tra un Bollito Non Bollito di Massimo Bottura e il devastante timballo della zia abruzzese. Si chiama Christmas Tinner ed è una di quelle meraviglie tanto care alla stramba idea di alimentazione che hanno gli statunitensi in queste ore letteralmente tornata in auge a ridosso del Natale 2019. Si tratta di un pasto completo pigiato in una lattina da 400 grammi, suddiviso in 9 o 12 strati differenti, contenente pressappoco tutte le possibili portate delle feste natalizie d’oltreoceano. Prendiamo la versione da nove e facciamo l’elenco degli ingredienti presenti: la trovate in vendita anche su Amazon al prezzo di 1,99 sterline per 400 grammi.

Partiamo da uno strato di uova con bacon per poi passare a quello di tacchino più patate, broccoli stufati, carote e pastinache cotte, frutta secca e spezie, salsina di carne, salsina di pane e latte, salsina di mirtilli. Da quest’anno però esistono anche le versioni vegetariane e vegane. L’aspetto più curioso però del Christmas Tinner è che viene pubblicizzato nella propria versione da Game, un rivenditore britannico di console e videogiochi. Questo perché la lattina multistrati Natale 2019 è pensata come soluzione per i gamers che non intendono perdere nemmeno un secondo di gioco per fermarsi a preparare il pranzo o la cena. A questo punto non resta che augurarvi buon appetito.