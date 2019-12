“Il mio ragazzo si sta lamentando del fatto che gli viene troppo spesso duro quando gli sono intorno… Trovano ogni scusa per lamentarsi!”, parola di Bella Thorne che ha deciso di comunicare ai suoi fan le attenzioni riservatele da Benjiamin Mascolo. Non è la prima volta che l’attrice statunitense, nota per i suoi ruoli nelle serie Disney, fa parlare della sua vita privata, per non dire sessuale. Un nome che il pubblico italiano ha imparato a conoscere grazie alla relazione con Mascolo, metà del duo Benji e Fede.

My boyfriend is currently complaining about getting too many boners around me …bitches will find anything to complain about SMH — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) December 13, 2019

Il cinguettio della Thorne è diventato virale in poche ore incassando più di 13 mila like e numerosi commenti tra qualche ironia, soprattuto dei fan maschili, sull’effetto dei suoi scatti a distanza ma anche critiche tra chi la accusa di essere “senza dignità e pudore” e chi sottolinea l’inutilità di “queste stupidaggini”. L’attrice non ha mai nascosto la sua sua sessualità aperta: lo scorso ottobre aveva pubblicato su Instragram alcuni scatti in compagnia di un’altra ragazza su un letto in topless: “È molto carina… la prima ragazza con cui sono uscita che è timida davanti a una macchina fotografica”, aveva scritto ammettendo di fatto l’esistenza di una relazione poliamorosa, a soprendere la reazione di Mascolo che aveva dato il suo benestare: “Ragazze, siete carine.”

Annabella Avery Thorne, questo il suo vero nome, non si definisce bisessuale ma pansessuale, attratta dunque dalle persone a prescindere dalla loro identità di genere: “Se stai uscendo con un ragazzo e una ragazza, queste persone devono davvero andare d’accordo tra loro. O letteralmente andare a letto tra loro. Si tratta di trovare la giusta combinazione tra due persone. Se funziona, puoi passare un weekend con due persone e tutti insieme uscite, vi divertite e condividete storie. È un’esperienza molto divertente“, ha raccontato di recente a Cosmopolitan Usa. Qualche mese fa la fidanzata di Mascolo ha anche debuttato alla regia, diregendo il film porno “Her & Him”. Una pellicola che ha ottenuto un premio dal sito per adulti PornHub. La Thorne si era mostrata senza veli, non senza sofferenza, lo scorso giugno dopo essere stata vittima di un hacker che era riuscito ad entrare nel suo account Snapchat trafugando le sue immagini hot. Per non cedere alle minacce aveva pubblicato gli scatti sul suo profilo Twitter: “E’ una mia decisione e adesso non hai più nulla contro di me. Non puoi controllare la mia vita e mai lo potrai mai fare”, aveva commentato l’ex stellina Disney sul social. “La mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola e chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet. Ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare, ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale. Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno str*** infame e criminale. Sono molto orgoglioso di lei perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi”, aveva aggiunto il fidanzato Benji.