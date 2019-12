Gessica Notaro, la showgirl riminese sfregiata dall’acido nel 2017 dall’ex fidanzato Edson Tavares, oggi potrebbe avere risposte sulle condizioni del suo occhio sinistro, rimasto lesionato nell’aggressione. “Sono in pre-sala operatoria. È un giorno particolare perché devono tagliare nel mezzo le due palpebre che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede all’interno dell’occhio”, dice dall’ospedale Bufalini di Cesena nel video postato su Facebook. “Non è la svolta decisiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto, visto che siamo arrivati a questo punto… e vi racconto dopo come è andata”, prosegue, togliendosi gli occhiali con una lente coperta da una benda e mostrando l’occhio lesionato.

