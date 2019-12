Dopo gli speciali dedicati a Sanremo Giovani, durante i quali sono stati selezionati dieci artisti che si sfideranno durante la finale del 19 dicembre su Rai Uno per cinque posti all’Ariston, “ItaliaSì” di Marco Liorni torna alla consueta programmazione. Alle 16:40 si rinnova l’appuntamento con il podio del pomeriggio di Rai Uno. In studio, come sempre, Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli.

In questa puntata di ItaliaSì: Manuel Bortuzzo (giovane talento del nuoto, rimasto paralizzato dopo una sparatoria a Roma) arriva agli studi di Via Teulada in maniera autonoma, Mario Lavezzi che festeggia 50 anni di musica d’autore con un cofanetto dal titolo “…E la vita bussò”; i giovanissimi Gianluca ed Emanuele salgono sul podio per presentarci delle invenzioni utili a tutti. Infine ci sarà una principessa che chiede indipendenza per il suo Regno.

Poi ampio spazio alle storie di vita di tutti i giorni come il Sindaco contro il gigante delle vendite on line, la storia di Stefano che con il suo bus per la gente del Sud che, sotto le feste, parte dal Nord per riportarli a casa a prezzi modici. E poi c’è Carmen che cerca la mamma biologica e deve risolvere un giallo legato alla sua vita. Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti.