Per Silvio Berlusconi, l’attuale classe politica è “impreparata, incapace, senza esperienza e senza conoscenza dell’amministrazione pubblica” e sta “mettendo in campo progetti di legge terrificanti”. Un esempio? “Quello del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che annullerebbe la prescrizione dopo il primo grado”. L’ex presidente del Consiglio, durante l’evento di presentazione della segreteria regionale di Forza Italia, a Milano. “La nostra riforma della custodia preventiva – ha aggiunto – prevede che i pm possano mettere in carcere solo i presunti colpevoli di reati di sangue, di violenza. Per tutti gli altri reati vogliamo il modello americano della cauzione: valuto il patrimonio e te ne chiedo una percentuale così non corro il rischio che tu scappi all’estero”, ha detto concludendo l’intervento.

