Albano Carrisi torna in tv per la prima volta dopo la morte della mamma Jolanda, la signora Ottino è scomparsa il 10 dicembre a 96 anni. Il cantante di Cellino San Marco ha scelto di accettare l’invito di Simona Ventura, sarà infatti presente domani, 15 dicembre 2019, a La Settimana Ventura in onda alle 12 su Rai2. In una chiesa gremita e vietata ai fotografi l’artista pugliese aveva deciso di cantare per il suo ultimo saluto, un’esibizione struggente accompagnata dalle lacrime di amici e parenti.

Il cantante era legato a sua madre da un rapporto importante, più volte l’aveva omaggiata pubblicamente descrivendola come una figura fondamentale della sua vita. Proprio a mamma Jolanda aveva dedicato un libro “Madre mia, l’origine del mio mondo” e un documentario in onda su Rete 4. Albano torna subito a lavoro con una ospitata dall’amica Simona Ventura, da settimane è protagonista del totonomi di Sanremo 2020. Il cantante potrebbe tornare all’Ariston, voluto da Amadeus, ma non in duetto con Romina Power. In quei giorni Loredana Lecciso potrebbe invece essere altrove, per essere più precisi nella casa del Grande Fratello come concorrente.