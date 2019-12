Babbo Natale pippa la cocaina. Walmart questa volta l’ha fatta grossa. Sul sito web canadese dell’azienda è stato messo in vendita un maglione natalizio alquanto discutibile. No, non parliamo del maglione con la renna indossato da Colin Firth ne Il diario di Bridget Jones. Bensì di una maglia/pigiama, blu cobalto come sfondo, polsini e colletto rosso fuoco, che raffigura un Babbo Natale seduto su una poltrona, tutto felice perché di lì a poco si pipperà tre belle strisce di neve disposte sul tavolino davanti a lui.

Se poi ci aggiungiamo la scritta “let it snow” come compimento del capolavoro d’alta moda la polemica è servita. Ma attenzione, come nei migliori film c’è il colpo di scena. Non basta una raffigurazione del buon vecchio Santa Claus afflitto dalla fatica che prova a ritirarsi su con un metodo non proprio salutare. Ecco la descrizione del prodotto nella pagina che accompagna la vendita: “Sappiamo tutti come funziona la neve (snow in originale senza virgolette o corsivo ndr). È bianca, farinosa, e la migliore arriva dal Sud America”. Sfregatina agli occhi. “È per questo che a Babbo Natale, un povero vecchietto che se ne sta rintanato lassù al Nord, che fa piacere divertirsi quando gli arriva un po’ di neve di prima qualità proveniente dalla Colombia”. Non ci posso credere.

“Così lui se l’è disposta sul tavolino da caffè in belle e lunghe strisce per poi inalarsele in tutto il loro profumato aroma”. Ovvio che a stretto giro di sniff, pardon di tweet, sono intervenute le autorità colombiane. “Il maglione di Walmart è un’offesa al paese, provoca un danno ai prodotti legali della Colombia ed è un danno alla reputazione del paese, indipendentemente da qualsiasi circostanza”, ha tuonato Camilo Gómez Alzate, direttore dell’Agenzia nazionale per la difesa legale dello stato (Andje) della Colombia. Insomma buon natale dalla Colombia ma senza cocaina, please.