Il body shaming su Vanessa Incontrada avrebbe un colpevole: Claudio Bisio. La pensano così a Striscia la Notizia. Dopo il dolorosissimo monologo sfogo della showgirl nel programma Vent’anni che siamo italiani, durante il quale tra le lacrime ha ricordato le sofferenze passate per le critiche e le prese in giro sul suo peso e le sue forme, nell’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda un servizio con almeno una decina di battute del comico milanese rivolte “scherzosamente” alla sua partner in scena. Il palco è soprattutto quello di Zelig, ma ce n’è anche da Italia’s got talent.

Bisio ironizza ogni due per tre sulle misure abbondanti dell’attrice spagnola. “Siamo usciti dalle quinte e qui c’è una sesta”, dice Bisio tra le risate del pubblico riferendosi ai seni della Incontrada rientrata in trasmissione dopo il parto; “e a breve arriveremo alla settima”, continua il comico indicando la pancia della ragazza. Si discute della possibilità di andare all’Isola dei Famosi dove non si mangia molto e si deperisce, e Bisio chiude il siparietto riferendosi a Vanessa: “magari il prossimo anno un mesetto di Isola prima di Zelig…”.

Di fianco alla nuotatrice Francesca Pellegrini la Incontrada chiede cosa mangiano gli atleti e Bisio anticipa la Pellegrini: “Lei pensa sempre a mangiare”. Poi ecco la sequenza di titoli elencati da Bisio e proposti dal pubblico per la supposta biografia dell’Incontrada: Don cosciotte; Che vita! E che fianchi!; Il girovita in 80 giorni. E ancora Bisio chiede alla partner quale film avrebbe voluto interpretare e lei risponde Thelma e Louise, e Bisio chiosa: “tutte e due, il fisico ce l’hai”. Battuta secca: “La settimana scorsa Vanessa ha perso tre chili, certo le hanno rubato lo zainetto”. Perfino una gag direttamente sulla sensualità della partner: “Gli uomini ti corteggiano ancora?” chiede Bisio; ‘prima mi invitavano a cena, ora mi inviano fiori’, risponde la Incontrada; e Bisio: “per forza se ti invitano a cena spendono un capitale”.