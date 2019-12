L'attrice aveva messo all'asta lo scorso mese oltre 500 oggetti, tra cui la giacca di pelle nera, per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Poi la bella sorpresa da parte del suo fan numero uno

A novembre un misterioso acquirente aveva acquistato all’asta la mitica giacca di pelle nera, indossata dall’attrice Olivia Newton-John nel film cult del 1978 “Grease”. Il capo è stato battuto per 243.000 dollari (circa 220.000 euro) e il ricavato – per stessa volontà dell’attrice – è andato alla ricerca contro il cancro. Olivia Newton-John infatti aveva messo all’asta oltre 500 oggetti, tra cui la giacca di “Grease”, proprio per la raccolta di denaro a favore della ricerca, dopo aver scoperto di dover combattere contro il cancro al seno per la terza volta. La prima volta che le fu diagnosticato il male era il 1992.

Poi il colpo di scena. L’uomo, un dottore e un imprenditore di tecnologia medica, è venuto allo scoperto dichiarandosi fan numero 1 dell’attrice. Da qui il gesto di estrema generosità di riconsegnare a Olivia Newton-John la sua giacca. “Questa giacca appartiene a te e a tutti quelli che ti amano e per i quali sei la colonna sonora delle loro vite – ha dichiarato il signore e non deve restare chiusa nell’armadio di un miliardario, così che possa vantarsene al country club”. Sui social circola il video della consegna della giacca, ma il fan è rimasto con il volto coperto per preservare la sua privacy.

Sandy di “Grease” è rimasta senza parole con un filo di commozione ha dichiarato: “A quel gentile signore ho detto che questo è il regalo più bello che potessi ricevere, ma soprattutto è fatto con il cuore e che lui di cuore ne aveva tantissimo. Mi sono commossa quando me l’ha restituita, non ho parole”. La giacca sarà esposta proprio nella sede dell’Olivia Newton-John Cancer Research and Wellness Centre in Australia.