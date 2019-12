Per i regali di Natale, le persone si dividono in due categorie: chi si riduce all’ultimo secondo e chi organizza tutto con largo anticipo. E poi c’è la regina Elisabetta, che ha già comprato i 620 regali per la famiglia e per i collaboratori stretti, ha già spedito 750 cartoline d’auguri e ha mandato ai delegati del Commonwealth 1500 confezioni di pudding natalizio, il celebre dolce inglese. Tutto con l’efficienza e la parsimonia che la contraddistingue: per le centinaia di regali ha speso, secondo la stampa inglese, 30mila sterline, cioè 48 sterline a regalo, circa 56 euro.

A fare i conti in tasca a sua Maestà ci ha pensato il Sun, che cita un membro anziano dello staff di palazzo. Due settimane prima di Natale, dice, tutte le persone che lavorano a palazzo – valletti, cameriere, stallieri, autisti – si recano nelle stanze della regina, si mettono ordinatamente in fila e ricevono un regalino incartato proprio dalle mani di sua maestà in persona. Lei si fa suggerire i nomi man mano e ringrazia personalmente il personale dicendo «Grazie per l’aiuto che ci hai dato durante l’anno» e ovviamente «Buon Natale». Chi è impegnato nelle altre residenze o non riesce a essere presente riceverà il pacchetto a casa con un biglietto. Poi, insieme al principe Filippo, Elisabetta spedisce 750 biglietti d’auguri ai rappresentanti del Commonwealth, a personalità inglesi di primo piano e ad altri capi di Stato: la cartolina include una foto di famiglia e le loro firme.

Elisabetta una volta selezionava personalmente i regali: negozi ben selezionati, come Harrods e Fortnums, inviavano la merce a Buckingham Palace in modo che la sovrana potesse sceglierli comodamente seduta sul divano. Ma oggi, complice la stanchezza e i troppi impegni, preferisce affidarsi a due collaboratrici fidate che selezionano i regali online, esattamente come qualunque suddito troppo impegnato per fare shopping. I membri della famiglia reale si scambiano i doni nella residenza di Sandringham, dove passano il periodo delle festività: i pacchetti vengono aperti all’ora del tè e si fa a gara a chi trova l’idea più buffa. La leggenda narra che un anno il principe Harry abbia regalato alla nonna una cuffia da doccia con la frase ‘Ain’t life a bitch’ stampata sopra. Meglio di una corona.