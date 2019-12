Mancano solo le firme per l’arrivo ufficiale di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, dopo l’esonero di Carlo Ancelotti. L’ex Milan è atteso in giornata in città dove incontrerà il presidente, Aurelio De Laurentiis, per mettere la firma sul contratto e scendere in campo per il primo allenamento alle 14. E tra le richieste di Ringhio, per cui è pronto un accordo per 18 mesi con un ingaggio da 2,6 milioni di euro, c’è anche quella di un maxi-premio in caso di qualificazione Champions, come rivela Il Mattino. Leggi Anche Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions

Un obiettivo distante in classifica, visto che gli azzurri si trovano al settimo posto in classifica, a otto punti dal Cagliari, quarto. Ma se la corsa al piazzamento europeo appare in salita, un altro ostacolo che Gattuso dovrà affrontare e superare sarà quello di ricompattare lo spogliatoio e fare da mediatore nella riappacificazione con la società, dopo le tensioni createsi nelle scorse settimane a causa del rifiuto di giocatori e, inizialmente, allenatore di prendere parte al ritiro ordinato da Adl.