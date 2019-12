Ora i salotti di Barbara d'Urso hanno sdoganato pure Marianna, una 26enne “tale e quale” alla bambola fashion. Bionda, lineamenti perfetti, capelli lucenti: “Sono nata così”, ha provato ad assicurare lei nello studio di “Live – Non è la d'Urso"

Dopo il Ken umano di Civitavecchia, ci mancava soltanto la “Barbie napoletana”. Ora i salotti di Barbara d’Urso hanno sdoganato pure Marianna, una 26enne “tale e quale” alla bambola fashion. Bionda, lineamenti perfetti, capelli lucenti: “Sono nata così”, ha provato ad assicurare lei nello studio di “Live – Non è la d’Urso”. Eppure basta mettere a confronto il volto di Marianna da più piccola con quello di adesso per vedere delle differenze piuttosto evidenti.

Tutta naturale? Più o meno. “Ho soltanto voluto dare un po’ di volume alla mia bocca, tutto il resto è naturale. Il naso, gli zigomi, gli occhi? Non mi sono rifatta assolutamente niente. Non ci troverei nulla di male nell’ammetterlo, io sono pro chirurgia”. Un esperto del settore, lo specialista in chirurgia plastica Pietro Lorenzetti, ha commentato così: “Più che un piccolo ritocco, si è fatta un camion di acido ialuronico. Se quello è un piccolo ritocco…”.

Sulla “Barbie napoletana” non si sa molto altro. Anche sui social è introvabile. Cosa fa nella vita, però, l’ha raccontato lei stessa in tv: “Sono una make up artist. Da poco tempo ho posato i pennelli e ho preso gli aghi, adesso mi occupo del trucco permanente al viso delle donne, e di notte ballo. Faccio la ragazza immagine”