Non si può dire che il nuovo Tesla Cybertruck stia portando fortuna al suo ideatore, Elon Musk. Dopo la brutta figura fatta qualche settimana fa durante la sua presentazione ufficiale – quando uno dei suoi vetri si è rotto durante il test che doveva dimostrarne l’infrangibilità – ora il pick-up futuristico ha procurato un incidente proprio a Elon Musk. Il visionario miliardario stava uscendo dal parcheggio del ristorante dove aveva appena cenato con alcuni amici quando ha colpito in pieno un dissuasore del traffico. La scena è stata immortalata in un video, pubblicato dal sito Tmz e diventato virale in Rete.

È successo a Malibù, in California: all’uscita dal locale, Musk si è fermato a far vedere l’auto ai numerosi curiosi presenti poi, mentre stava uscendo dal parcheggio al volante del suo Cybertruck quando ha sbattuto contro un dissuasore del traffico con una delle ruote posteriori, ma nonostante ciò ha continuato a guidare come se nulla fosse e non si è fermato per vedere se avesse causato qualche danno.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH — Janne Wolterbeek ⚡️ (@langejanne) December 8, 2019