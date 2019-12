La presenza di Elodie e Marracash alla Scala di Milano per la Tosca non è passata inosservata. Alla Prima, sabato sera, la coppia ha optato per un look meno classico che scatenato più di un commento. A finire nel mirino non tanto lo stile dei due cantanti ma uno scambio di persona, su Il Resto del Carlino è apparsa il giorno dopo la foto dei due mano nella mano ma con un titolo e una didascalia diventati presto virali: “Elodie e Mahmood, coppia a sorpresa. Alla Prima alla Scala anche l’ex concorrente di Amici Elodie e il trionfatore dell’ultimo Sanremo, il rapper Mahmood”.

Il giornalista ha sbagliato rapper e l’immagine ha fatto il giro dei social anche con il sorriso dei diretti interessati: “Complimenti a Il Resto del Carlino“, ha twittato Marracash che poco dopo ha rilanciato il commento di un utente: “Quando i giornalisti sono assunti direttamente nelle coltivazioni dei pomodori“, sottolineando così’ la frase “Quando hai ragione, hai ragione”. Elodie, probabile big in gara di Sanremo 2020, è legata a Mahmood solo da un rapporto di amicizia e quest’estate erano stati immortalati in vacanza insieme.

L’amore, invece, tra l’ex concorrente di Amici e il rapper di Nicosia è nato qualche mese fa grazie alla hit estiva “Margarita”, un duetto che ha fatto scattare la scintilla sul set del video: “La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. Con lui sono senza filtri discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale”, ha dichiarato la cantante al settimanale Vanity Fair.