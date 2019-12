“Nel 1966 sul palco del Festival di Sanremo si rifiutò di farsi le foto con me, disse ‘no, io con lei no perché è troppo colorata’”. A raccontare questo aneddoto è Orietta Berti che, ospite di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele in onda su RaiUno, ha ricordato un episodio nel quale Ornella Vanoni si rifiutò di farsi immortalare con lei. Ma oggi le due hanno fatto pace e sono amiche, parole di Orietta: “Ci abbiamo messo del tempo, ma con Ornella siamo diventate amiche. Ci siamo riviste a Ora o Mai Più dove facciamo i giudici e trovo che sia una donna meravigliosa, straordinaria. Ci telefoniamo spesso, ora siamo diventate grandi amiche. Se le porto i tortellini? No, le porto salami lunghi così“. Orietta festeggia i 55 anni di carriera. Nella sua vita c’è da sempre il marito Osvaldo: “Quando ci siamo conosciuti, io avevo 18 anni e lui 19, lui ha lasciato il suo lavoro per seguirmi. Il successo che ho avuto è anche merito suo: viaggiare e fare le cose con chi ti vuole bene aiuta. Quando lui è stato a casa per ragioni di salute ne ho risentito molto”, ha raccontato ad Eleonora Daniele.

