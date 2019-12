Il telecronista era in studio da Mara Venier per festeggiare insieme a tanti altri ospiti i 90 anni di Don Mazzi

Una puntata di Domenica In molto intensa, quella andata in onda l’8 dicembre. Mara Venier e tanti ospiti hanno infatti festeggiato i 90 anni di Don Mazzi. E tra i presenti c’era anche Giampiero Galeazzi, il telecronista sportivo grande amico della conduttrice. Galeazzi ha cantato “Io vagabondo” insieme a Mara e ha poi brindato a Don Mazzi. E Paolo Rossi, stella del calcio, non ha saputo trattenere le lacrime: appena ha visto Galeazzi l’ex giocatore, emozionato, si è commosso. “Piange perché non vedeva da tempo bisteccone“, ha detto la Venier usando il soprannome che spesso dà al telecronista.