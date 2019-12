È Zozibini Tunzi la nuova Miss Universo 2019. La 26enne è laureata in Management ed è un’attivista che si batte contro la violenza di genere. La bellissima Zozbini è stata incoronata ad Atlanta, nei Tyler Perry Studios, dalla filippina Catriona Gray, vincitrice della scorsa edizione. “Spero che la mia vittoria possa ispirare le persone ad essere sempre se stesse e a non compromettere mai la propria identità”, ha detto dopo l’incoronazione. E dopo aver indossato la corona ribattezzata “Power of Unity“, sul sul profilo Instagram ha scritto: “Stasera è stata aperta una porta e sono felice di essere stata io ad attraversarla. Possa ogni bambina che ha assistito a quest’evento credere per sempre nel potere dei sogni e vedere il proprio volto riflesso nel mio”.

