Dopo 57 anni di matrimonio muoiono insieme a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro. La straziante e commovente storia per una volta non proviene dai tabloid anglosassoni ma dall’italianissimo Il Tirreno. Marcello Innocenti, 87 anni, e Giovanna Perugi, 86, sono morti mercoledì pomeriggio all’ospedale di Pistoia. Per Marcello, malato di diabete, era programmato da tempo un intervento di angioplastica per problemi ad un piede. Sull’ambulanza che è andata a prendere l’uomo è salita anche Giovanna che però dopo pochi minuti di tragitto ha accusato un malore. La donna è stata fatta scendere per alcuni istanti a prendere aria, ma il malore si è rivelato immediatamente qualcosa di molto più grave. La signora ha perso conoscenza e il suo cuore ha cessato di battere. Prontamente il medico a bordo ha tentato di rianimarla facendola infine salire su un’altra ambulanza.

Le due ambulanze con moglie e marito hanno viaggiato a pochi metri l’una dall’altra per alcuni chilometri fino a quando entrambi i coniugi sono stati ricoverati nello stesso ospedale a due piani differenti. All’uomo non era stato detto nulla della gravità del malore occorso alla moglie, ma proprio mentre i medici stavano tentando di tenere in vita la donna, Innocenti è stato colto da un ictus fulminante. Giovanna è invece morta pochi minuti dopo il marito. La coppia aveva vissuto per decenni sempre insieme in una casa di via Parini, a Pistoia, e aveva lavorato insieme nella stessa ditta, la Superlana, fino alla pensione. Paolo Nencioni de Il Tirreno che ha pubblicato l’articolo ha scritto: “Ognuno può pensarla come crede. Per i medici è stata una coincidenza, per altri potrà essere il segno di un intervento divino. (…) L’unico rimpianto, se potessero parlare, sarebbe di non avere avuto il tempo di dirsi addio. O arrivederci”.