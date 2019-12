Da qualche mese l'ex concorrente del Grande Fratello e la conduttrice sono finiti nel mirino del gossip. Gli aperitivi in spiaggia, le gite in barca e le cene con gli amici quest'estate avevano fatto aumentare le voci su una presunta love story e ora Nardi ha parlato del loro rapporto in un'intervista al settimanale Nuovo

E’ Filippo Nardi il nuovo compagno di Barbara D’Urso? Da qualche mese l’ex concorrente del Grande Fratello e la conduttrice sono finiti nel mirino del gossip. Gli aperitivi in spiaggia, le gite in barca e le cene con gli amici quest’estate avevano fatto aumentare le voci su una presunta love story. L’ex iena si era anche concesso una battuta hot: “Se resti nuda sotto va bene“, aveva detto commentando una foto di Carmelita, come la chiamano i suoi fan. Su Instagram la conduttrice napoletana aveva rilanciato un storia pubblicata da Nardi che mostrava un titolo sul loro amore smentendo l’esistenza di una relazione: “Ma no…giuro”.

A parlare è però di nuovo Nardi, spesso ospite nei suoi contenitori, ammettendo di avere un debole per la padrona di casa e arrivando a parlare di convivenza: “Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”, ha raccontato al settimanale Nuovo.

L’opinionista inglese ha poi rivelato la proposta fatta alla D’Urso: “Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo. Sentimenti a parte, vorrei fare un programma insieme a lei in giro per tutta Italia, facendo emergere ancora di più tutta la sua umanità. Mi piacerebbe che per una volta fosse protagonista di un programma dedicato a lei”.

La presentatrice si dedica anima e corpo al lavoro professandosi da anni single: “Barbata sicuramente ha un suo appeal presso i ragazzi di una certa età. Anzi poi lei non disdegna, lei stessa lo dice che le piacciono i ragazzi più giovani”, ha dichiarato Alfonso Signorini a CR4 di Chiambretti. “Solo da anni? Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra troverà anche lei i suoi espedienti”, ha concluso il direttore del settimanale Chi.