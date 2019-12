La censura di Instagram a una sua foto in costume, ha fatto scoprire al mondo l'”anaconda” (come lui stesso l’ha definita scherzosamente) di Jason Derulo. Il cantate e ballerino ha pubblicato infatti nei giorni scorsi una sua foto a Bali in Indonesia, mentre si mostrava a bordo piscina a petto nudo e in costume da bagno: uno scatto in cui si vede un evidente “rigonfiamento” all’altezza dell’inguine, tanto che il social di Zuckerberg è subito intervenuto per nascondere il post sostenendo che violava le linee guida in tema di “nudità e/o attività sessuale”.

Al che Jason Derulo si era “vantato” ironicamente delle sue dimensioni pubblicando un nuovo post con la censura di Instagram e dicendo che sotto al suo costume nascondeva “un’anaconda”, riferendosi a uno dei più grandi serpenti del mondo. Non solo, aveva aggiunto anche che in quel momento non era nemmeno del tutto “eccitato”. La cosa è diventata presto virale in Rete tanto che, come riferisce il sito Tmz, un canale porno online, CamSoda, gli ha offerto fino a 500mila dollari per pubblicare le sue foto sulle proprie pagine. Non serve che si mostri nudo, basteranno scatti in costume o slip, come quello rimosso da Instagram. E il cantante ha subito commentato ironico la notizia su Instagram: “Ho bisogno di un’offerta molto più grande di così”.