Nessun leader del Pd nazionale a fianco, sul palco per introdurlo i contributi di alcuni degli artisti simbolo della sinistra in Emilia-Romagna: da Francesco Guccini agli scrittori Alessandro Borgonzoni e Carlo Lucarelli. Ma anche il pallavolista Ivan Zaytsev ed esponenti della società civile. Stefano Bonaccini ha affrontato così piazza Maggiore a Bologna: quando mancano 50 giorni al voto che deciderà se sarà riconfermato presidente o se la Lega sarà riuscita nell’impresa storica di conquistare la Regione, il candidato del centrosinistra ha scelto di fare un comizio in uno dei luoghi simbolici dell’Emilia e anche uno dei più ostici da riempire. Secondo gli organizzatori, almeno 10mila le persone che hanno riempito la piazza. Una cifra molto vicina a quello che ormai è diventato lo storico pienone delle sardine del 14 novembre, quando il movimento autoconvocato contro il sovranismo ha risposto al comizio di Matteo Salvini al Paladozza. E non è un caso che tra il pubblico oggi ci fosse anche Mattia Santori, uno dei fondatori di quella piazza. Il primo applauso però è andato a un altro ospite determinante per Bonaccini: l’ex premier e padre fondatore del Pd Romano Prodi che si è presentato insieme alla moglie.

“Chi dice di voler prendere la Regione non ha alcun senso civico“, è stato l’esordio di Bonaccini. “La Regione non si prende, perché non appartiene a un partito, e nemmeno a un presidente, che la guida pro tempore. Questa regione è dei suoi cittadini e per affidartene la guida devono capire che la conosci e la rispetti”. Quindi si è rivolto ai 5 stelle: “Non abbiamo la pretesa di pensarsi migliori, ma diversi e alternativi perché abbiamo in testa due idee diverse di società”, ha continuato. “Ci rivolgeremo a tutti i cittadini nei prossimi 50 giorni, anche a quelli che legittimamente votano 5 stelle. Rispetto tutte le decisioni. Ho tenuto aperta la porta del confronto. Non ho mai tirato per la giacca nessuno. Non sono mai stato disponibile a fare accordi a tavolino solo per vincere gli avversari. A loro adesso chiedo, visto che negli ultimi mesi abbiamo approvato insieme tutte le scelte più importanti non era meglio confrontarsi sui programmi piuttosto che arroccarsi in un isolamento che rischia di isolarvi e rendervi irrilevanti. Davvero noi e i nostri avversari di questa destra siamo uguali? Sarà davvero la stessa cosa se il 26 gennaio sarà presidente Bonaccini o la Borgonzoni? Non resteremo disponibili al confronto anche il giorno dopo. Perché non è vero che sono e siamo tutti uguali”.

Quindi Bonaccini si è rivolto a uno dei fondatori delle sardine: “So che c’è Mattia in piazza, lo saluto e lo ringraziamo”, ha detto. “Diciamoci la verità: aver conteso questi luoghi alla destra è il primo merito che va riconosciuto alle ‘sardine’. Il secondo loro merito è aver mostrato quante gente non aspettasse altro di riempire le piazze con un linguaggio opposto a quello di questa destra, senza rabbia, rancore, maleducazione e astio”. Dunque, “mi permetto di dire: per Salvini e la Meloni sono piazze contro, ma non è così, sono piazze che chiedono un’alternativa e il nostro compito è provare a dare una risposta a quella domanda”.

Il candidato del centrosinistra ha poi evocato la possibilità di fare un voto disgiunto: “Chiederemo a tutti gli elettori, anche chi ha votato Lega, di riflettere e scegliere con attenzione. Con una croce si vota una lista, però ci sono due progetti di Regione e due candidati presidenti, si può scegliere”. Insomma, la possibilità del “voto disgiunto e vedo già con sorpresa che in diversi dichiarano di volerlo praticare”.

Tra le promesse fatte da Bonaccini, in cima ha messo gli asili nido: “Proponiamo il più grande investimento educativo fatto in questo Paese”, ha detto rilanciando la proposta di abbattimento e azzeramento delle rette di accesso ai nidi: “Dobbiamo azzerare le liste d’attesa e consentire di accedere liberamente a questo primo portale tutta la cittadinanza a prescindere dal proprio reddito”.

La manifestazione è iniziata alle 16 e, fanno sapere gli organizzatori, sono arrivati 50 pullman da tutta Italia. Presenti anche Italia viva e i Verdi. Tra i sostenitori anche la lista “Coraggiosa” dell’ex eurodeputata Elly Schlein. Sul palco insieme a Bonaccini, invece degli esponenti politici, artisti ed esponenti della società civile.

In sostegno di Bonaccini, proprio mentre parlava dal palco, si è espresso anche il sindaco di Parma ed ex esponente M5s Federico Pizzarotti: “Ora a Bologna, gli emiliano-romagnoli si sono ripresi la piazza. Non contro qualcuno ma per l’Emilia-Romagna. Per la nostra terra, con entusiasmo come non avveniva da anni. Sto con Stefano Bonaccini, sto con l’Emilia-Romagna libera e forte, con questa piazza incredibile. Sto con chi parla di coraggio e non di paura”. A giudizio del primo cittadino parmigiano, “ora abbiamo tutti la possibilità di realizzare un sogno: fare dell’Emilia-Romagna la regione della cultura e dell’istruzione; la prima regione sostenibile; la terra per eccellenza dei diritti, delle libertà e dei doveri. Questo non è un voto contro qualcuno, ma un voto per l’Emilia Romagna. Coraggio Stefano, coraggio Emilia-Romagna, terra di uomini liberi, avanti tutta”.