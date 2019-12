Almeno 10mila persone in piazza Maggiore per Stefano Bonaccini, il candidato del centrosinistra alle Regionali in Emilia Romagna che ha aperto la sua campagna elettorale con un evento nel cuore di Bologna. “È una piazza bellissima”, ha detto, salendo sul palco: “Mi hanno detto che è venuto anche Romano Prodi, gli mando un grande abbraccio”. Il nome di Prodi è stato salutato con un applauso. “. Aperto dalla musica dal vivo, sul palco sono saliti anche la famiglia Casadei e lo scrittore Carlo Lucarelli

