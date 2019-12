Anna Foglietta, protagonista della fiction di RaiUno su Nilde Iotti, ha raccontato a Vieni da Me come ha conosciuto suo marito, Paolo Sopranzetti. I due si sono sposati nel 2010 e hanno tre figli: “L’ho incontrato su Facebook – ha detto l’attrice a Caterina Balivo – O meglio, lui mi ha scritto, eravamo compagni di scuola e mi ha svelato che già dai tempi del liceo pensava che potessi essere la donna della sua vita. Gli ho chiesto subito un incontro, era tutto perfetto. Ci siamo frequentati per 9 mesi, poi ci siamo sposati“. A quel punto la conduttrice del programma pomeridiano di RaiUno ha chiesto: “E poi cosa è successo?”. Ironica la risposta di Anna: “In che senso? Che vuoi sapere? Sono le due del pomeriggio…”.

