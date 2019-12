Se infatti l'ex compagna di Gigi Buffon è famosa per il suo fisico statuario, forse non tutti sanno che invece la cantante è al contrario molto minuta

Alena Seredova ha pubblicato una foto insieme a Bianca Atzei ma lo scatto è risultato grottesco. Se infatti l’ex compagna di Gigi Buffon è famosa per il suo fisico statuario, forse non tutti sanno che invece la cantante è al contrario molto minuta. Così, viste l’una abbracciata all’altra, è risultata evidente la differenza tra le due con Alena Seredova che svetta dall’alto del suo metro e ottantuno centimetri di altezza mentre Bianca Atzei – nonostante i tacchi – le arriva al seno e sembra minuscola a confronto. “Giuro che non sono in punta di piedi“, ha scritto la modella ceca nella didascalia del post.

La differenza tra le due non passa certo inosservata e dà allo scatto un effetto ottico bizzarro, tanto che anche la stessa Atzei ha commentato ironica: “Disgraziata… Bella tu“. “Il duo tap top”, le ha risposto la Seredova. La foto è diventata presto virale in Rete dove si sono scatenati i commenti, molti dei quali piuttosto critici: “Un po’ mortificante come foto”, hanno rilevato in molti.