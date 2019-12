“Salvini ha alzato le tasse e ha aumentato il debito pubblico noi invece con questa manovra abbassiamo le tasse e riportiamo il debito sulla strada della riduzione”, così il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri attacca il leader della Lega nel corso della conferenza stampa sulle conclusioni della riunione dell’Eurogruppo, specificando che ogni mossa è inserita in un “percorso di sostenibilità della finanza pubblica”. “La nostra ricetta è quella di una moderata espansione fiscale, non facendo i condoni, ma la lotta all’evasione“, aggiunge Gualtieri.

Il ministro continua attaccando il deputato leghista Claudio Borghi dopo le sue affermazioni sull’uscita dall’euro dell’Italia: “È noto che Borghi e la Lega vogliono uscire dall’euro e quindi si confermano nemici degli interessi dell’Italia. È una ricetta fallimentare che per fortuna non incontra il favore degli Italiani. Questa demagogia sul Mes non è altro che la dimostrazione della volontà della Lega di uscire dall’Euro e che qualifica la Lega come una forza politica irresponsabile e inadatta a governare”.