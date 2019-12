Doveva essere la consacrazione del loro ritorno sulle scene invece il loro show in diretta nell’edizione inglese di X Factor si è trasformato in un boomerang e ha scatenato molte polemiche oltre Manica. Stiamo parlando delle Pussycat Dolls, gruppo pop tutto al femminile molto celebre nei primi anni Duemila, che hanno annunciato da poco la loro reunion dopo lo scioglimento del 2010. Nicole Scherzinger e compagne si sono esibite cantando alcuni dei loro grandi successi ma il pubblico britannico non ha affatto gradito le loro coreografie troppo sensuali e l’abbigliamento che definiscono esageratamente succinto. La produzione del talent show ha ricevuto in poche ore oltre 400 lettere di lamentela.

L’Ofcom (il corrispettivo britannico della nostra Agcom) sta ora decidendo se prendere o meno provvedimenti contro ITV, il canale che trasmette X Factor. Un portavoce di Ofcom ha confermato l’alto numero di lamentele, precisando che stanno “valutando i reclami” prima di decidere come procedere.