S’incazza con la security durante il concerto e lancia con stizza la valigia firmata dal jet privato. Elton John non finisce mai di stupire. Durante le tappe australiane del megatour Farewell Yellow Brick Rock, mister Crocodile Rock si è reso protagonista di un paio di intemperanze da vera star. Intanto durante il concerto di sabato 30 novembre al Park Stadium di Perth ha letteralmente interrotto il suo live richiamando un paio di uomini della sicurezza. “Ehi voi bodyguard con quella ragazza, vaf…..o!”. E ancora: “lasciatela subito, idioti!”.

Come rilevato da un video del concerto pubblicato sul Daily Mail molti spettatori hanno riso e applaudito alle parolacce del 72enne divo inglese, ma c’è anche chi ha osato fischiare l’ira del cantante. Mentre nessuno pare aver capito a quale episodio violento si stesse riferendo Elton John. Ad ogni modo il tour australiano deve avere mandato un po’ su di giri il cantante che, arrivato successivamente a Sydney con il suo jet privato si è cimentato in una disciplina olimpionica. Mezzo ingobbito e intontito dal volo è apparso dal portellone del jet vestendo una scintillante tutina grigia e in un secondo ha lanciato una borsone Gucci da 4mila euro sulla pista di atterraggio. Ladies and gentleman: Sir Elton John.