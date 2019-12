Corrado Tedeschi vittima di una truffa online. Anche il conduttore è stato raggirato in rete e lo ha raccontato a Storie Italiane. “Ho cominciato a ricevere messaggi di amici increduli – ha raccontato a Eleonora Daniele – Mi chiedevano come mai stessi consigliando prestiti e cercando di vendere dei prodotti tra l’altro usando un italiano discutibile e con tanto di numero di telefono da chiamare. Dato che si erano impossessati della mia immagine sembravo io”. Insomma, una storia purtroppo simile a quella di tanti altri, non solo vip: “Chi mi conosce non ci ha pensato nemmeno un istante a dubitare di me, mentre altri hanno brontolato. E’ brutto quando ti rubano l’identità anche perché qualcuno ci ha creduto e ha perso un sacco di soldi. Mi è arrivata anche un’email di ricatto in cui mi minacciavano dicendo che avevano delle mie foto compromettenti”.

