Uno smartphone pieghevole firmato famiglia Escobar. Si chiama Fold 1 ed è un telefonino piuttosto economico, nella sua categoria, appena lanciato sul mercato dalla Escobar Inc., l’azienda fondata da Roberto Escobar, il fratello 72enne del noto e defunto narcotrafficante colombiano Pablo. Non c’è nulla di cui stupirsi però, perché la Escobar Inc. è in attività a Medellin fin dal 1984 (solo dal 2014 si è data alle nuove tecnologie) quando era ancora vivo e vegeto il re indiscusso del cartello della droga. Basta andare sul sito dell’azienda e subito si viene a sapere che con le loro attività aziendali stanno “preservando l’eredità della famiglia di Pablo Escobar”. Pacificati i moralizzatori più accaniti (il profitto è profitto bellezza) ecco il lancio dello smartphone che puoi piegare e ripiegare. Anche se in realtà la dinamica modello fisarmonica negli spot non si vede granché e noi rimaniamo sempre della scuola Guido Angeli “provare per credere”.

Il costo è modico (369 euro) con 128 GB di memoria, doppia videocamera da 16 e 20 megapixel, Android 9.0 come sistema operativo, e doppio schermo Amoled da 7,8 pollici. Fermo restando che i pari gradi di categoria (Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X e Motorola Razr) costano di più, gli aspetti più curiosi di tutta questa vicenda sono almeno un paio e non riguardano di certo il fatto che a vendere uno smartphone sia un ex narcotrafficante finito pure in galera e per parecchio tempo. Le curiosità stanno tutte negli spot pubblicitari di lancio. Intanto la scenetta ripetuta almeno tre volte nello spot su Yotube è quella di una mezza dozzina di bellissime modelle in lingerie tutte concentrate nel “maneggiare” lo smartphone di casa Escobar.

Non ci vuole Armando Testa per comprendere le allusioni di azioni e gesti delle ragazze con l’oggetto da trastullare in mano. E se questo non bastasse ecco la prova pratica della piegatura del Fold 1. Una ragazza castana con due gambe da paura, tacchi a spillo, mutande di pizzo e reggiseno a balconcino schiaccia e rischiaccia lo smartphone e sul display chi ti appare? Nientemeno che la foto in bianco e nero, in primo piano, di Pablo Escobar. Da giovane, of course. Vuoi mai che con la pancia e i baffoni da più anzianotto faccia vendere meno telefoni.